Xi: con Kim Jong Un raggiunto importante consenso su sviluppo relazioni Cina-DPRK nella nuova era

PYONGYANG (REPUBBLICA POPOLARE DEMOCRATICA DI COREA) (XINHUA) – Xi Jinping, segretario generale del Comitato centrale del Partito comunista cinese e presidente della Cina, oggi ha dichiarato di aver raggiunto un importante consenso con il segretario generale Kim Jong Un sullo sviluppo delle relazioni tra Cina e Repubblica popolare democratica di Corea (DPRK) nella nuova era.

Le due parti hanno inoltre avuto discussioni approfondite sulla salvaguardia della pace e della stabilità nella regione e nel mondo, ha affermato Xi partecipando al pranzo offerto da Kim, segretario generale del Partito dei Lavoratori di Corea e presidente degli Affari di Stato della DPRK.

(XINHUA).