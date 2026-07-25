Ai Mondiali di Hong Kong 2026 brillano due argenti: Macchi nel fioretto e Rizzi nella spada

HONG KONG (CINA) (ITALPRESS) – Prima giornata “che conta” ai Campionati del Mondo Assoluti di Hong Kong 2026 e prime due medaglie per l’Italia che festeggia due splendidi argenti con le firme di Filippo Macchi nel fioretto maschile e Giulia Rizzi nella spada femminile. Per entrambi prima volta su un podio iridato, dopo gare strepitose.

Il grande percorso di Filippo Macchi verso l’argento iridato è iniziato con un match combattutissimo nel primo turno, vinto grazie a un gran finale contro il coreano Kim, con il punteggio di 15-13. D’autorità, comandando sempre l’assalto, il 24enne pisano ha poi sconfitto per 15-10 il giapponese Saito approdando agli ottavi, dove si è imposto 15-12 contro Im, altro portacolori della Corea che aveva eliminato Tommaso Martini. In fiducia, scatenato, anche nell’incontro che valeva un posto sul podio Pippo Macchi ha tirato da campione: in un quarto di finale batticuore, infatti, il fiorettista delle Fiamme Oro ha sconfitto all’ultima stoccata, con il risultato di 15-14, il russo Kirill Borodachev, conquistando così la certezza della sua prima medaglia iridata in carriera.

In semifinale Macchi ha dominato contro il giapponese Kazuki Iimura, chiudendo sul 15-6 e staccando così il pass per l’ultimo atto. Soltanto in finale contro il ceco Alexander Choupenitch si è interrotta la straordinaria prestazione del poliziotto toscano, battuto 15-2 nell’assalto che ha decretato, dopo quella olimpica di Parigi 2024, anche la sua prima medaglia d’argento mondiale.

Ottima gara, chiusa ai piedi del podio, anche per Tommaso Marini. Il campione del mondo di Milano 2023 ha sconfitto il portacolori di Singapore, Loo (15-13), e il francese Anas Anane (15-7), prima di far suo il derby azzurro degli ottavi di finale contro Guillaume Bianchi per 15-7. Lo stop per l’anconetano è arrivato solo nell’assalto per la medaglia, contro il giapponese Iimura (15-11), che ha decretato il 6° posto di Marini. Ha chiuso invece in 10^ posizione Guillaume Bianchi, 34° Tommaso Martini.

Brilla d’argento l’Italia anche nella spada femminile con una super Giulia Rizzi. Eppure, era iniziato con il brivido il suo Mondiale, soffrendo nel primo turno per superare 15-14 l’indiana Lohan. Da lì in avanti, però, l’olimpionica a squadre di Parigi 2024 non si è più fermata, prima dominando l’assalto con la svizzera Favre (15-11) e poi superando all’ultima e decisiva stoccata, con il risultato di 13-12, la cinese Yu per conquistare un posto nei quarti di finale.

Qui la friulana delle Fiamme Oro ha vinto il derby azzurro tra campionesse olimpiche contro la compagna di squadra Alberta Santuccio, con il punteggio di 15-7, mettendo così in ghiaccio la sua prima medaglia iridata a 37 anni.

In semifinale Giulia Rizzi non ha lasciato scampo alla polacca Barbara Brych, facendo suo l’assalto con il verdetto di 15-6 e volando così in finale. Nel match per l’oro, la sfida contro la coreana Sera Song è stata una vera battaglia fino al minuto supplementare, quando l’asiatica ha piazzato il punto decisivo del 9-8. Una sola stoccata dal titolo mondiale, che non toglie valore a un meraviglioso argento per Giulia Rizzi.

Quinto posto per Alberta Santuccio, implacabile negli assalti che l’hanno vista battere – una dopo l’altra – la rumena Sont (15-11), la polacca Pawlowska (14-10) e la canadese Xiao (15-13), prima di cedere nei quarti di finale a Giulia Rizzi in un derby chiuso da uno splendido abbraccio tra amiche e compagne di squadra. Santuccio ai piedi del podio, dunque, e prova da applausi anche per Gaia Caforio, 12^ classificata al suo primo Mondiale e protagonista di due bellissime vittorie con la statunitense Van Brummen (15-9) e l’ucraina Maksymenko (11-10), prima dello stop all’ultima stoccata (15-14) contro la cinese Tang. Ha chiuso infine 36^ Rossella Fiamingo.

Domani ai Campionati del Mondo Assoluti di Hong Kong 2026 saranno in palio le medaglie individuali di spada maschile e sciabola femminile. Per l’Italia saliranno in pedana gli spadisti Matteo Galassi, Simone Mencarelli e Davide Di Veroli, e le sciabolatrici Michela Battiston, Mariella Viale e Manuela Spica. Dalle ore 12 italiane le fasi finali saranno trasmesse in diretta su RAI Sport (sul web RAI Play) ed Eurosport 2 (con tutte le piattaforme da Dazn a HBO e Discovery).

-Foto ufficio stampa Federscherma-

(ITALPRESS).