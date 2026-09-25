WASHINGTON (STATI UNITI) (XINHUA/ITALPRESS) – Secondo quanto riferito ieri dal presidente cinese Xi Jinping, la Cina auspica che gli Stati Uniti aderiscano alla corretta posizione di opposizione all'”indipendenza di Taiwan” e gestiscano con prudenza la questione di Taiwan, così da porre solide basi per la cooperazione strategica bilaterale e lo sviluppo delle relazioni tra Cina e USA.

Nel corso dei suoi colloqui con il presidente statunitense Donald Trump alla Casa Bianca, Xi ha inoltre affermato che la posizione della Cina sulla salvaguardia dell’unità nazionale e dell’integrità territoriale è chiarissima.

(ITALPRESS).