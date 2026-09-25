Malta e Stati Uniti firmano un accordo sulla sicurezza aerea

LA VALLETTA (MALTA) (ITALPRESS/MNA) – Malta e gli Stati Uniti hanno firmato un accordo sulla sicurezza aerea volto a rafforzare la protezione su alcuni voli internazionali e a contrastare le minacce terroristiche all’aviazione civile. L’accordo autorizza gli International In-Flight Security Officers (IIFSOs), comunemente noti come air marshal, a operare a bordo degli aerei commerciali per proteggere passeggeri ed equipaggi da atti di interferenza illecita.

L’Ambasciata degli Stati Uniti a Malta ha spiegato che l’intesa consolida i programmi di sicurezza aerea già esistenti a Malta e consentirà al Paese di accedere alle più recenti metodologie di sicurezza e ai programmi di formazione. Il ministro per gli Affari interni e la Sicurezza Glenn Bedingfield e l’ambasciatrice statunitense a Malta Somers Farkas hanno annunciato l’accordo, definendolo un passo significativo negli sforzi congiunti contro le minacce terroristiche.

Bedingfield ha affermato che l’accordo rafforzerà la sicurezza sui voli tra Malta e gli Stati Uniti, sottolineando l’importanza del trasporto aereo per la connettività e la prosperità economica dell’isola. “Questo accordo con gli Stati Uniti riflette la nostra determinazione comune a rafforzare sicurezza, resilienza e cooperazione di fronte a un contesto globale sempre più complesso”, ha dichiarato.

Farkas ha affermato che l’accordo riflette una priorità dell’amministrazione Trump e stabilisce il quadro necessario per consentire agli agenti statunitensi di operare sui collegamenti tra i due Paesi. Secondo l’ambasciatrice, l’intesa inserisce Malta in una comunità internazionale impegnata a contrastare le minacce all’aviazione civile attraverso la cooperazione, la condivisione di informazioni e pratiche di sicurezza comuni.

I programmi IIFSO si sono diffusi a livello internazionale, in particolare in Europa, e mirano a fornire un ulteriore livello di sicurezza contro le minacce terroristiche all’aviazione civile. L’accordo arriva mentre i collegamenti aerei diretti tra Malta e gli Stati Uniti continuano a svilupparsi. A giugno Delta Air Lines ha avviato voli diretti senza scalo tra l’aeroporto internazionale John F. Kennedy di New York e Malta, con tre collegamenti settimanali fino a ottobre.

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(ITALPRESS).