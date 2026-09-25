WASHINGTON (STATI UNITI) (XINHUA/ITALPRESS) – Ieri il presidente cinese Xi Jinping ha auspicato che Stati Uniti e Iran tornino quanto prima sulla via della risoluzione delle questioni attraverso il dialogo e i negoziati.

Nel corso dei suoi colloqui con il presidente statunitense Donald Trump alla Casa Bianca, Xi ha affermato che la Cina ha sempre ritenuto che la sovranità e la sicurezza di tutti i Paesi debbano essere rispettate e ha costantemente svolto un ruolo costruttivo nell’allentare le tensioni e favorire una de-escalation della situazione.

La Cina ha incoraggiato le parti interessate a rimanere impegnate nella ricerca di soluzioni pacifiche e a preservare lo slancio dei colloqui, ha aggiunto.

Xi ha inoltre dichiarato che la Cina sostiene il ritorno degli Stati Uniti e dell’Iran al memorandum d’intesa di Islamabad.

Ha inoltre espresso l’auspicio che i due Paesi raggiungano infine un accordo complessivo che comprenda la questione nucleare e altre questioni, e raggiungano la pace quanto prima.

(ITALPRESS).