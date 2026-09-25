Tajani “L’Ue rafforzi la missione Aspides, abbiamo bisogno di un maggiore coinvolgimento da parte degli altri Paesi”

ROMA (ITALPRESS) – “L’Europa deve rafforzare la missione Aspides”, per garantire la libertà di navigazione nel Mar Rosso, minacciata ora dagli Houthi. Gli Usa poi chiedono agli alleati di impegnarsi di più anche nello Stretto di Hormuz, ma “la condizione per farlo è la fine della guerra”. Così il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani, in un’intervista a Repubblica. “Dobbiamo rafforzare la collaborazione tra l’Europa e i paesi del Gulf Cooperation Council. Sono amici e dobbiamo lavorare sodo insieme, prima di tutto per la pace e la stabilità nella regione. Per l’Italia è cruciale, perché siamo il secondo Paese industriale più importante d’Europa e il quarto per i commerci, quindi la libertà di navigazione è essenziale. Per questo dobbiamo lavorare duro, tutti insieme, sul Mar Rosso, dove stiamo proteggendo con la missione europea Aspides le nostre navi che attraversano Suez e Bab el-Mandeb. Abbiamo bisogno di un maggiore coinvolgimento da parte degli altri Paesi”.

Come alternativa, state considerando la possibilità di costruire gasdotti per portare l’energia dal Golfo direttamente in Europa? “Assolutamente. Lavoriamo anche sui cavi sottomarini e altre infrastrutture. La prima cosa da fare però è riportare stabilità e pace, perché se poi i gasdotti vengono bombardati, come gli oleodotti, si rischia di subire danni. Quindi bisogna lavorare per la pace. I Paesi del Golfo sono fonti energetiche molto importanti, sono fornitori, e abbiamo con loro anche relazioni politiche significative. Possono parlare con Israele, sono Paesi musulmani in grado di favorire il dialogo con i palestinesi, e nel caso del Qatar e l’Oman hanno svolto anche ruoli molto rilevanti di mediazione”, conclude.

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