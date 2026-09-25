Tunisia, il governo smentisce aumenti dei prezzi di carburanti e beni alimentari di base

TUNISI (TUNISIA) (ITALPRESS) – Il governo tunisino smentisce l’introduzione di aumenti dei prezzi dei carburanti, del gas domestico e di alcuni beni alimentari di base, tra cui latte, zucchero, olio vegetale sovvenzionato, semola e farina. Il ministero tunisino del Commercio e dello Sviluppo delle esportazioni ha respinto categoricamente le informazioni e i prezzi diffusi sui social network, precisando di non aver pubblicato alcun comunicato relativo ai presunti aumenti. Il ministero ha inoltre sottolineato che il tema dell’aumento dei prezzi dei prodotti di base non è attualmente all’ordine del giorno e ha ribadito l’impegno delle autorità a tutelare il potere d’acquisto dei consumatori. Le autorità hanno infine invitato i cittadini a fare riferimento esclusivamente ai canali ufficiali del ministero per le informazioni sui prezzi.

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