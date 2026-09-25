Yemen, le forze governative conquistano Jabal Numan

SANA’A (YEMEN) (ITALPRESS) – Le forze governative yemenite hanno lanciato un’operazione militare lampo che si è conclusa con la conquista di posizioni nei distretti di Al-Waziyah (Taiz) e Al-Madaribah (Lahj). Lo ha reso noto oggi un comunicato delle stesse forze ripreso dai media yemeniti. Il controllo di Jabal Numan rafforza la messa in sicurezza dei villaggi di Wadi Al-Madaribah e delle periferie di Al-Waziyah, poiché la montagna domina le linee di rifornimento tra i due distretti.

Le Forze Scudo della Patria (Quwat Dir’ al-Watan), supportate dagli Amaliqa (Giganti) e da elementi tribali, hanno preso possesso della vetta di Jabal Numan e di Dar al-Kafir, che sovrasta Al-Waziyah e Al-Madaribah nella provincia di Lahj. L’operazione è iniziata con un’infiltrazione notturna accurata, seguita dall’accerchiamento e dall’assalto all’alba, costringendo gli elementi della milizia Houthi alla fuga e lasciando sul terreno perdite umane, armi e munizioni.

Jabal Numan è considerato un sito strategico proprio per la sua posizione dominante sulle vie di rifornimento e per l’uso che ne facevano i miliziani per monitorare la zona e bombardare i villaggi e le postazioni circostanti. La conquista della vetta contribuisce a mettere in sicurezza i villaggi di Wadi Al-Madaribah e le periferie di Al-Waziyah, a ridurre le fonti di minaccia e di bombardamenti Houthi e a interrompere uno dei principali percorsi di infiltrazione.

Questi sviluppi si inseriscono nel contesto dei combattimenti in corso tra le forze yemenite e la milizia Houthi in diverse province, in particolare a Taiz e sulla costa occidentale. Nelle ultime settimane la mappa del controllo ha subito cambiamenti a seguito degli scontri: gli Houthi hanno avanzato sulla costa occidentale e preso la città costiera di Mokha insieme ad altri siti strategici, tra cui l’isola di Mayun all’ingresso dello Stretto di Bab al-Mandab.

Queste aree rivestono particolare importanza per la loro posizione dominante sullo Stretto di Bab al-Mandab, uno dei principali passaggi marittimi che collegano il Mar Rosso al Golfo di Aden e all’Oceano Indiano, riaccendendo le preoccupazioni sulla sicurezza della navigazione e del commercio internazionale.

– Foto di repertorio Ipa Agency –

(ITALPRESS).