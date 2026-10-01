Cina: celebrazioni per 77esimo anniversario della Repubblica popolare cinese (3)

PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Alcune persone partecipano a una cerimonia dell’alzabandiera per il 77esimo anniversario della fondazione della Repubblica popolare cinese in piazza Wuyi a Fuzhou, nella provincia sud-orientale cinese del Fujian, il primo ottobre 2026. Oggi le persone hanno celebrato in vari modi il 77esimo anniversario della fondazione della Repubblica popolare cinese.
-Foto Xinhua-
(ITALPRESS).
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