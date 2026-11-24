ROMA (ITALPRESS) – Oggi pomeriggio, presso la sede Fieg (Federazione Italiana Editori Giornali), si è tenuto un incontro tra gli editori aderenti alla Federazione e i parlamentari che si stanno interessando alle iniziative legate al sostegno del settore editoriale, in particolare per quanto concerne le proposte di modifica della legge di bilancio.

Il senatore Alberto Barachini, sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con delega all’informazione e all’editoria, è intervenuto nel corso dell’evento: “In quattro anni di governo, con continuità, abbiamo dato sostegno all’informazione, tenendo conto dell’evoluzione del settore. Con quest’ultima manovra finanziaria, il governo ha optato per due interventi sostanziali: recupero del finanziamento per i costi della carta (28 milioni nel 2027 e 20 nel 2028) e 30 milioni in cinque anni per consentire il turn over nelle redazioni, per il rinnovamento delle strutture giornalistiche”.

“Oltre a questo – ha aggiunto Barachini – stiamo lavorando per il superamento della norma Crimi, nata per eliminare il finanziamento pubblico all’editoria, perché sarebbe stata una sciagura per l’intero sistema: su questo argomento c’è convergenza anche con le opposizioni, stiamo dialogando. In questo momento così delicato, con la minaccia delle guerre ibride, bisogna lavorare insieme per difendere l’informazione. Un altro emendamento, inoltre, punta a sostenere le tv locali. Per quanto riguarda la “web tax”, ci stiamo lavorando: anche in Europa qualcosa si muove, l’importante sarà investire sui sistemi nazionali dei singoli Stati membri, per non finire in balia degli algoritmi. Mi auguro che questi interventi portino a una discussione sui contratti dei giornalisti, auspichiamo che gli aiuti al settore possano aiutare in tal senso”.

L’onorevole Maurizio Casasco (Forza Italia) ha dichiarato: “L’editoria e l’informazione rappresentano un valore di libertà, in un momento in cui abbiamo bisogno di combattere la disinformazione, anche in vista delle prossime elezioni”.

Presente anche l’opposizione, rappresentata dall’onorevole Stefano Graziano del Partito Democratico, che ha sottolineato: “Penso che questi confronti servano molto, questo tema ci coinvolge da molto tempo. Tutti noi dobbiamo affrontare i cambiamenti, per non lasciare la democrazia in mano alle multinazionali, il pluralismo informativo è fondamentale, per evitare derive pericolose. I giganti del web possono avere un impatto talmente forte da innescare fenomeni pericolosi”.

Infine il presidente della Fieg, Andrea Riffeser Monti, ha spiegato: “Abbiamo sempre ottenuto riconoscimenti dai partiti che si sono avvicendati alla guida del paese, purtroppo gli ultimi dieci anni sono stati molto duri per il nostro settore. La libertà di espressione è fondamentale, chiediamo interventi per stabilizzare e aiuti per la filiera produttiva, perché senza informazione di qualità i cittadini sono disorientati”.

– foto di repertorio ufficio stampa Barachini –

(ITALPRESS).