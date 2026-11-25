PERUGIA (ITALPRESS) – Le testate del Corriere dell’Umbria, del Corriere di Arezzo e del Corriere di Siena oggi sono diventate rosse. Una scelta simbolica del Gruppo Corriere in occasione del 25 novembre, Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, per richiamare l’attenzione dei lettori su un fenomeno drammatico che continua a segnare la nostra società.

A spiegare le ragioni dell’iniziativa è Sergio Casagrande, direttore del Corriere dell’Umbria e del Gruppo Corriere, con un editoriale pubblicato in prima pagina dal titolo “Il rosso che ci riguarda tutti”. “Ci sono giorni in cui anche un colore può invitare a riflettere”, scrive Casagrande, ricordando che la violenza contro le donne non si manifesta soltanto attraverso le aggressioni fisiche. “Può nascondersi dietro un controllo spacciato per premura, una gelosia scambiata per amore. E quando si arriva all’irreparabile, troppo spesso ci si accorge che i segnali c’erano già”.

Il direttore sottolinea anche il valore simbolico dell’iniziativa: “Non pretendiamo che il colore di una testata possa cambiare la realtà. Ma crediamo che possa offrire un’occasione in più per riflettere”. Un richiamo alla responsabilità collettiva e all’importanza della prevenzione, dell’educazione al rispetto e dell’ascolto delle vittime.

L’editoriale si conclude con una riflessione che riassume il significato della scelta del Gruppo Corriere: “Domani i nostri giornali torneranno ai colori di sempre. L’attenzione verso le donne e il loro diritto di vivere senza paura, invece, non dovrebbe conoscere pause”.

– Foto ufficio stampa Gruppo Corriere –

(ITALPRESS).