Un sondaggio rileva che il mondo vede la Cina meglio degli Stati Uniti

NEW YORK (STATI UNITI) (XINHUA/ITALPRESS) – Un sondaggio condotto da Gallup ha rilevato che nel 2025 la Cina ha superato gli Stati Uniti negli indici globali di approvazione, con una percentuale mediana del 36% che approva la leadership cinese, rispetto al 31% degli Stati Uniti.

Il rapporto di Gallup pubblicato ieri afferma che il vantaggio di cinque punti percentuali della Cina sugli Stati Uniti è il più ampio registrato a favore della Cina in quasi 20 anni.

Il recente cambiamento riflette un calo degli indici degli Stati Uniti insieme a un aumento per la Cina. La mediana dell’approvazione della leadership statunitense è scesa dal 39% nel 2024 al 31% nel 2025, tornando ai minimi registrati in precedenza, mentre l’approvazione della Cina è salita dal 32% al 36%, secondo il rapporto.

Gli ultimi risultati si basano su sondaggi Gallup condotti nel 2025 in oltre 130 Paesi, con circa 1.000 intervistati in ciascun Paese. Non tengono conto delle recenti mosse della politica estera statunitense dall’inizio del 2026, compresi l’attacco all’Iran e il ritiro da 66 organizzazioni internazionali.

L’approvazione della leadership statunitense è diminuita in molti Paesi alleati degli Stati Uniti, compresi numerosi partner della NATO, e il calo più marcato si è registrato in Germania, con 39 punti percentuali.

(ITALPRESS).