Ucraina, Zelensky “Trump sta scegliendo la parte sbagliata, è doloroso”

IPA88225463 - President of Ukraine Volodymyr Zelenskyy attends a joint news conference with US President Donald Trump’s Special Envoys Steve Witkoff and Jared Kushner outside the Mariinskyi Palace following negotiations, Kyiv, Ukraine, September 6, 2026. On September 5, the envoys visited Moscow, where they met Russian President Vladimir Putin. According to media reports, the meeting lasted more than three hours. (Photo by Yuliia Ovsiannikova/Ukrinform)//UKRINFORMAGENCY_sipa.19557/Credit:Yuliia Ovsiannikova/SIPA/2609070842

KIEV (UCRAINA) (ITALPRESS) – “E’ doloroso il fatto che il presidente Trump scelga una parte che non sia la nostra”. Lo ha detto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky intervistato sul suo canale Youtube dal conduttore britannico Piers Morgan. Alla domanda se si sentisse tradito da Trump, il leader ucraino ha risposto: “In realtà, sì…ma la questione è un po’ più complessa delle mie semplici emozioni o dei miei sentimenti”. Il riferimento è all’accordo raggiunto dagli Usa sul diesel con Vladimir Putin e la cosiddetta tregua energetica. “Credo che i consiglieri di Trump si sbaglino. Non so chi lo stia spingendo verso la parte sbagliata della storia. È un peccato che stiamo perdendo un partner forte. Se penso di perdere l’America? Sì, ma non per colpa nostra. Non possiamo permetterci di essere deboli”.

Zelensky ha anche definito un “grave errore” la decisione di limitare il servizio Starlink in Ucraina, gestito da SpaceX di Elon Musk. Kiev ha fatto sapere oggi che l’accesso ai terminali Starlink è stato fortemente ridotto, ostacolando così le operazioni di combattimento.

– Foto Ipa Agency –

(ITALPRESS).

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