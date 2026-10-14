Ucraina, Zelensky incontra Burnham a Londra “Supporto aereo fondamentale”

IPA89680878 - Prime Minister Andy Burnham welcomes President of Ukraine Volodymyr Zelensky outside number 10 Downing Street, lined by soldiers from Number 12 Company Irish Guards Westminster, London. Picture date: Wednesday October 14, 2026.

LONDRA (REGNO UNITO) (ITALPRESS) – Il premier britannico Andy Burnham ha ricevuto oggi a Londra il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky. Prima dell’inizio dei colloqui, Zelensky ha ringraziato davanti ai giornalisti il Regno Unito per il sostegno all’Ucraina, ed in particolare per il “supporto aereo”, definito “fondamentale”.

– Foto Ipa Agency –
(ITALPRESS).

Vuoi pubblicare i contenuti di Italpress.com sul tuo sito web o vuoi promuovere la tua attività sul nostro sito e su quelli delle testate nostre partner? Contattaci all'indirizzo [email protected]

ARTICOLI CORRELATIALTRO DALL'AUTORE