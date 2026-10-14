Ucraina, Zelensky incontra Burnham a Londra “Supporto aereo fondamentale”

LONDRA (REGNO UNITO) (ITALPRESS) – Il premier britannico Andy Burnham ha ricevuto oggi a Londra il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky. Prima dell’inizio dei colloqui, Zelensky ha ringraziato davanti ai giornalisti il Regno Unito per il sostegno all’Ucraina, ed in particolare per il “supporto aereo”, definito “fondamentale”.
– Foto Ipa Agency –
(ITALPRESS).
Vuoi pubblicare i contenuti di Italpress.com sul tuo sito web o vuoi promuovere la tua attività sul nostro sito e su quelli delle testate nostre partner? Contattaci all'indirizzo [email protected]