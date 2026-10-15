Trump “La fucilazione del killer di Fort Hood non sarà trasmessa in diretta, anche se sarebbe stata un deterrente”

WASHINGTON (STATI UNITI) (ITALPRESS) – “Ritengo che trasmettere l’esecuzione in diretta streaming avrebbe potuto rappresentare un forte deterrente, mostrando al mondo intero come l’America affronta i terroristi e la feccia come Hasan; tuttavia, molte persone perbene e animate da buone intenzioni preferirebbero non assistere alla sua morte, né tramite streaming né attraverso altri mezzi visivi”. Così il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, in un post su Truth a proposito della fucilazione prevista per Nidal Malik Hasan, ex maggiore dell’esercito statunitense, autore della strage a Fort Hood nel 2009.

“Nidal Malik Hasan, un ex maggiore dell’esercito statunitense trasformatosi in traditore, è un individuo spregevole e malvagio che ha ucciso 13 persone – tra cui una soldatessa incinta, deceduta insieme al figlio che portava in grembo – e ne ha ferite gravemente altre 32, tutte innocenti”, ha ricordato Trump.

“Il Federal Bureau of Investigation (Fbi) dell’amministrazione di Barack Hussein Obama intercettò comunicazioni elettroniche tra Hasan e il religioso radicale yemenita-americano Anwar al-Awlaki. Dopo averle esaminate, la task force antiterrorismo dell’Fbi concluse che le e-mail di Hasan non costituivano una minaccia”, ha proseguito.

“Tale valutazione, operata sotto l’amministrazione Obama, è stata in seguito considerata un grave fallimento dell’intelligence. Detto ciò, ritengo che trasmettere l’esecuzione in diretta streaming avrebbe potuto rappresentare un forte deterrente, mostrando al mondo intero come l’America affronta i terroristi e la feccia come Hasan; tuttavia, molte persone perbene e animate da buone intenzioni preferirebbero non assistere alla sua morte, né tramite streaming né attraverso altri mezzi visivi. L’esecuzione avrà luogo come previsto, mediante fucilazione, ma non sarà trasmessa in streaming. Ciononostante, i familiari più stretti delle vittime potranno, se lo desiderano, assistere all’esecuzione di persona. Hanno il diritto di vedere trionfare la giustizia”, ha concluso Trump.

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