MADRID (SPAGNA) (ITALPRESS) – Con il 29,45% dei voti scrutinati in Spagna il Partito Popolare è in testa, conquistando 132 dei 350 seggi al Congresso (per la maggioranza assoluta ne occorrono 176). Al Psoe del premier uscente Pedro Sanchez 120 seggi, a Vox 49, a ERC 11, al Frente Amplio 10. I dati sono forniti dal ministero dell’Interno spagnolo. Con questi numeri Popolari e Vox avrebbero insieme la maggioranza del Parlamento.

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In netto rialzo l’affluenza. Alle 18 si sono recati alle urne 24.504.506 elettori, il 68,15% dei 35.953.542 aventi diritto. Si tratta del 15,02% in più rispetto alle elezioni del 2023 alla stessa ora.

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