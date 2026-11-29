ROMA (ITALPRESS) – L‘Ucraina è disposta a sospendere i combattimenti lungo la “linea di contatto”, ma non riconoscerà l‘annessione di territori ucraini da parte di Mosca. Così il presidente ucraino Volodymyr Zelensky in un’intervista ad Al Jazeera, nella quale ha anche ribadito il rispetto per la sovranità della Libia in seguito a un attacco ucraino contro un’imbarcazione russa nel porto di Bengasi.
-Foto IPA Agency-
(ITALPRESS).
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