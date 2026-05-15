Trump attende con piacere di ospitare Xi a Washington D.C.

PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Il presidente statunitense Donald Trump ha dichiarato oggi di essere desideroso di continuare a mantenere una comunicazione sincera e approfondita con il presidente cinese Xi Jinping e di attendere con piacere di ospitarlo a Washington D.C.

Trump ha formulato queste osservazioni durante un incontro riservato con Xi a Zhongnanhai, a Pechino. L’incontro ha avuto luogo il giorno dopo che Xi ha tenuto i colloqui con Trump, in visita di Stato in Cina dal 13 al 15 maggio.

Trump ha affermato di essere molto grato a Xi per averlo invitato a visitare Zhongnanhai. La sua visita in Cina ha attirato l’attenzione del mondo ed è stata un grande successo, oltre che un’esperienza indimenticabile, ha affermato il presidente statunitense.

(ITALPRESS).

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