Una forte scossa di terremoto di magnitudo 6.2 è stata registrata
alle 00.12 della notte tra l’1 e il 2 giugno in Calabria, con epicentro nel
Cosentino.
L’epicentro è stato localizzato dall’INGV a una profondità di 250
km, a 41 km a ovest di Cosenza. Secondo le prime
informazioni non si sarebbero registrati danni a cose e persone.
L’intensità del sisma è stata tale da essere percepita in tutto
il sud Italia, fino a Palermo.
immagine INGV
(ITALPRESS).
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