Una forte scossa di terremoto di magnitudo 6.2 è stata registrata

alle 00.12 della notte tra l’1 e il 2 giugno in Calabria, con epicentro nel

Cosentino.

L’epicentro è stato localizzato dall’INGV a una profondità di 250

km, a 41 km a ovest di Cosenza. Secondo le prime

informazioni non si sarebbero registrati danni a cose e persone.

L’intensità del sisma è stata tale da essere percepita in tutto

il sud Italia, fino a Palermo.

immagine INGV

(ITALPRESS).