ROMA (ITALPRESS) – La notte della sciabola a Roma incorona campioni d’Italia Michele Gallo e Chiara Mormile. Sotto il cielo del Pincio, nella terza giornata dei Campionati Italiani Assoluti Frecciarossa 2026 nella Capitale, è andato in scena un altro grande spettacolo, impreziosito dalla presenza del presidente del Coni, Luciano Buonfiglio. “E’ una grande emozione essere qui, in un evento che fa bene a tutto lo sport italiano, per celebrare una disciplina che dà tantissimo al nostro Paese, in una splendida edizione dei Tricolori”, ha detto il numero uno del Comitato Olimpico, accolto dal presidente federale Luigi Mazzone e dai vicepresidenti Daniele Garozzo e Francesco Montini, in tribuna anche con la Presidente di Poste Italiane, Silvia Rovere. Primo titolo italiano assoluto in carriera per Michele Gallo. Il salernitano del Centro Sportivo Carabinieri si è aggiudicato per 15-7 la finale contro Marco Mastrullo del Gruppo Scherma Fiamme Gialle, che splende con la medaglia d’argento. Hanno conquistato i due bronzi Pietro Torre delle Fiamme Oro e Mattia Rea del Centro Sportivo Carabinieri. Ai piedi del podio, dal 5° all’8° posto, si sono piazzati Cosimo Bertini e Massimo Sibillo (entrambi delle Fiamme Oro Roma), Antonio Aruta (Champ Sommavesuvio) e Lupo Veccia Scavalli (Club Scherma Roma). Nel post gara Michele Gallo ha dedicato anche un pensiero speciale a Luca Curatoli, vittima nella gara di oggi di un infortunio al tendine rotuleo che lo costringerà a saltare i Campionati Europei di Antony, in Francia, dove sarà proprio il neo campione italiano (indicato inizialmente come riserva) a sostituirlo: “All’Europeo penserò da domani, adesso mando solo un grande abbraccio al mio amico e capitano Luca. Intanto mi godo l’emozione di questa vittoria. E’ stata una stagione non semplice per me e voglio ringraziare tutte le persone che mi sono state vicine, in testa il mio Centro Sportivo Carabinieri”. La prova femminile ha visto il trionfo di Chiara Mormile, che si è ripresa il titolo di campionessa italiana a nove anni di distanza dal primo trionfo nel 2017. La portacolori del Centro Sportivo Esercito ha superato nell’ultimo atto, con il punteggio di 15-12, Carlotta Fusetti del Gruppo Scherma Fiamme Gialle, da applausi per la sua piazza d’onore. Sul terzo gradino del podio sono salite Mariella Viale delle Fiamme Oro e la campionessa uscente Rebecca Gargano del Centro Sportivo Aeronautica Militare. Tra le “top 8” anche Benedetta Fusetti (Gruppo Scherma Fiamme Gialle, sorella maggiore di Carlotta), Sofia Ciaraglia (Fiamme Oro Roma), Claudia Rotili e Michela Battiston (entrambe del Centro Sportivo Aeronautica Militare). “Avevo già vinto un titolo italiano, ma farlo nella mia città, nella Roma che amo, davanti a uno splendido pubblico e con tante persone che mi vogliono bene, è veramente una gioia speciale”, le parole di Chiara Mormile. Domani, nella quarta giornata dei Campionati Italiani Assoluti Frecciarossa “Roma 2026”, spazio per le gare a squadre di sciabola maschile e femminile. Gli assalti alla Fiera di Roma inizieranno alle ore 9 mentre le finali per l’oro andranno in scena a Terrazza del Pincio con inizio alle ore 19 e in diretta su Rai Sport.

– Foto Ufficio Stampa Federscherma –

(ITALPRESS).

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