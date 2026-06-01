La quarta edizione di Levante For a Bari si chiude con oltre 33mila presenze

BARI (ITALPRESS) – La quarta edizione di Levante For, la due giorni dedicata alla cultura pop organizzata dalla Nuova Fiera del Levante, si è conclusa con oltre 33.000 presenze, confermandosi uno degli eventi più partecipati e riconosciuti del settore nel Mezzogiorno. La manifestazione, svoltasi il 30 e 31 maggio all’interno del nuovo padiglione della Fiera del Levante di Bari e nella grande area esterna adiacente, ha registrato un’affluenza costante e un forte coinvolgimento del pubblico, composto da appassionati, cosplayer, studenti, famiglie e visitatori provenienti da numerose località italiane. Il risultato consolida ulteriormente la crescita del format, che negli anni ha saputo ampliare il proprio pubblico e rafforzare la qualità dell’offerta: incontri con ospiti nazionali e internazionali, concerti, attività interattive, aree tematiche, workshop, spazi dedicati al gaming, al fumetto, all’animazione e all’intrattenimento digitale. “Il dato delle presenze conferma che Levante For è ormai un punto di riferimento stabile nel panorama degli eventi culturali e creativi del Sud Italia – ha dichiarato Gaetano Frulli, presidente della Nuova Fiera del Levante -. Questo è un risultato che premia il lavoro di squadra e la capacità di parlare a pubblici diversi, valorizzando al tempo stesso il ruolo della Fiera come luogo di incontro, innovazione e partecipazione”. Durante la manifestazione non sono mancate occasioni di confronto e matching con altre realtà nazionali che hanno scelto di affacciarsi a Levante For. Con queste realtà, la Nuova Fiera del Levante potrà avviare in futuro collaborazioni e progettualità condivise, nell’ottica di sostenere e accompagnare la crescita della manifestazione.

“Ospiti e realtà di rilievo nazionale e internazionale confermano una crescita costante dell’evento – ha affermato Lorenzo Zambetti, project manager della manifestazione -. Levante For si candida a diventare uno degli appuntamenti più significativi in Italia dedicati alla cultura pop, capace di attrarre pubblico, professionisti e operatori del settore da tutto il Paese. Siamo molto soddisfatti della crescita della manifestazione, che si sta affermando come un punto di riferimento per tutto il Mezzogiorno. Un risultato importante, che offre al quartiere fieristico barese – e all’intera città – l’opportunità di rafforzare il proprio ruolo nel panorama culturale nazionale”.

– foto ufficio stampa Nuova Fiera del Levante –

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