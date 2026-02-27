HARBIN (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Una foto aerea, scattata da un drone il 26 febbraio 2026, mostra i treni merci Cina-Europa in uscita in attesa di partire presso la stazione ferroviaria di Manzhouli, nella regione autonoma settentrionale cinese della Mongolia Interna. Fino al 26 febbraio 2026, il corridoio orientale della rete di treni merci Cina-Europa quest’anno aveva registrato oltre 1.000 viaggi ferroviari sulle proprie linee, superando questo traguardo con 26 giorni di anticipo rispetto allo scorso anno. Il corridoio orientale comprende tre porti ferroviari, Manzhouli, Suifenhe e Tongjiang. Il numero delle rotte operative è salito a 27, collegando oltre 60 città cinesi con 14 Paesi europei.

