Attacco dei coloni ai diplomatici in Cisgiordania, arriva la condanna dell’IDF

TEL AVIV (ISRAELE) (ITALPRESS) – Le Forze di Difesa Israeliane condannano “fermamente “il grave episodio di violenza avvenuto nella zona del villaggio di Tayibe, nella Brigata Binyamin, durante il quale alcuni rappresentanti diplomatici sono stati attaccati da manifestanti israeliani. La polizia e gli investigatori della sezione di identificazione criminale del Distretto di Giudea e Samaria stanno entrando nell’area sotto scorta delle forze IDF e inizieranno a raccogliere prove, riscontri e testimonianze per l’indagine avviata.

Le Idf fanno apere che la visita al consolato non era stata coordinata. “Da una prima verifica, non è emerso che al momento dell’attacco non erano presenti forze militari sul posto. La segnalazione è stata inviata alla centrale operativa della brigata, designata per ricevere segnalazioni esclusivamente dal personale di sicurezza e non da civili. L’intero incidente sarà oggetto di indagine”, concludono.

– Foto di repertorio Ipa Agency –

(ITALPRESS).