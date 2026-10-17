Cina: a Fuzhou si apre la Conferenza mondiale sulle attrezzature marittime

FUZHOU (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – La cerimonia di apertura della Conferenza mondiale sulle attrezzature marittime 2026 a Fuzhou, nella provincia del Fujian, nella Cina sud-orientale, il 16 ottobre 2026. La conferenza si è aperta venerdì. In parallelo, la quarta edizione dell’Expo internazionale delle attrezzature marittime del Fujian presenta oltre 7.000 prodotti e innovazioni tecnologiche di più di 800 espositori cinesi e stranieri.

-Foto Xinhua-

(ITALPRESS).