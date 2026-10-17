Italia-Kenya, rafforzata la cooperazione tra le forze di Polizia

ROMA (ITALPRESS) – Una delegazione keniota, guidata dall’Inspector General del National Police Service – Kenya (NPS), Douglas Kanja Kirocho, ha incontrato il vice capo della Polizia, direttore centrale della Polizia Criminale, prefetto Raffaele Grassi, e il questore di Roma, Roberto Massucci, nell’ambito di una visita istituzionale volta a intensificare la cooperazione bilaterale in materia di sicurezza tra Italia e Kenya, definendo specifiche iniziative per rafforzare le capacità organizzative e operative del NPS National Police Service – Kenya.

La visita ha incluso un approfondimento sulle attività della Sala operativa della Questura di Roma, consentendo alla delegazione di conoscere da vicino le modalità di coordinamento e gestione degli interventi sul territorio e l’organizzazione dei servizi di sicurezza in un contesto metropolitano complesso.

Nel corso degli incontri, la delegazione ha espresso le proprie esigenze formative, con particolare riferimento alla gestione dell’ordine pubblico e dei grandi eventi, alla sicurezza urbana e alla protezione delle infrastrutture critiche. La Polizia di Stato ha manifestato il proprio pieno sostegno, confermando la disponibilità a condividere competenze ed esperienze maturate nei diversi settori di specializzazione.

Particolare rilievo è stato attribuito alla formazione per la gestione dell’ordine pubblico e dei grandi eventi, individuata dalla delegazione come una priorità in vista delle elezioni generali, previste in Kenya per il prossimo agosto, e della Coppa d’Africa che si terrà a giugno e luglio del 2027.

Tra gli ulteriori ambiti di interesse figurano la sicurezza urbana e la protezione delle infrastrutture critiche, con specifica attenzione alle esigenze della neo istituita Nairobi Metropolitan Police Unit, destinata a operare nella vastissima e complessa area metropolitana della capitale keniota. Il confronto ha evidenziato possibili ambiti di collaborazione operativa nel contrasto al terrorismo, alla criminalità organizzata transnazionale e alle altre minacce alla sicurezza.

La delegazione keniota ha inoltre riconosciuto l’expertise della Polizia di Stato italiana in materia di cyber sicurezza, criminalità organizzata e polizia di sicurezza, manifestando interesse per la condivisione di competenze, esperienze e buone pratiche. La cooperazione potrà inoltre svilupparsi attraverso iniziative di formazione e addestramento professionale, scambi istituzionali e ulteriori occasioni di confronto tra esperti della Polizia di Stato e specialisti del NPS nelle aree di interesse.

La visita conferma il valore strategico del dialogo istituzionale e della cooperazione internazionale, quale strumento per consolidare i rapporti tra Italia e Kenya e promuovere la condivisione di competenze specialistiche, in un quadro di collaborazione volto ad affrontare le sfide comuni in materia di sicurezza.

– Foto Polizia di Stato –

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