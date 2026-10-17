Trump sospende le sanzioni contro la Russia: “Interesse nazionale”. Zelensky “Così si incoraggia Putin ad attaccare”

WASHINGTON (STATI UNITI) (ITALPRESS) – Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha firmato un ordine esecutivo con cui sospende una serie di sanzioni imposte in precedenza alla Russia. Secondo quanto precisato da Trump, le deroghe sono state effettuate poiché rientrano nell’interesse nazionale.

Il pacchetto di sanzioni sarebbe entrato in vigore il 18 ottobre ed era stato messo a punto dal senatore Lindsey Graham. La decisione di Trump arriva dopo l’annuncio dello stesso capo della Casa Bianca secondo cui gli Usa avrebbero raggiunto un accordo con Mosca sul diesel russo, con l’obiettivo di ridurre i prezzi dell’energia sui mercati mondiali.

ZELENSKY “STOP USA A SANZIONI INCORAGGIA PUTIN AD ATTACCARE”

“Un blackout delle sanzioni Usa, un allentamento della pressione sull’aggressore, ricompense finanziarie per Putin: tutto ciò non fa altro che incoraggiarlo a continuare ad attaccare”. Così su X il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, ha commentato la decisione della Casa Bianca di sospendere una serie di sanzioni imposte in precedenza alla Russia. “Non dobbiamo cedere terreno. Dobbiamo continuare a cercare di porre fine alla guerra. Porre fine alla guerra, non dare a Putin ogni motivo per continuarla a tempo indefinito”, ha aggiunto Zelensky.

Il pacchetto di sanzioni sarebbe entrato in vigore il 18 ottobre ed era stato messo a punto dal senatore Lindsey Graham. “In un momento in cui i russi hanno sferrato un attacco così massiccio contro il nostro settore energetico, negli Stati Uniti si è purtroppo deciso di ignorare completamente il Lindsey Graham Act, che avrebbe dovuto esercitare una pressione davvero efficace sulla Russia per porre fine a questa guerra. Questa legge avrebbe potuto essere di enorme aiuto, e può ancora esserlo! Ma deve funzionare davvero, e ogni voce a suo sostegno è importante. La Russia sta cercando di provocare un blackout in Ucraina, proprio prima dell’inverno. La Russia sta cercando di lasciare milioni di nostri concittadini senza elettricità e riscaldamento. È necessario esercitare pressione per fermare tutto questo”, ha commentato Zelensky.

INVIATO CREMLINO DMITRIEV “SOSPENSIONE USA DELLE SANZIONI È STORICA”

“Si tratta di un momento importante e storico”. Lo ha dichiarato l’inviato speciale del Cremlino per gli investimenti esteri, Kirill Dmitriev. “Al posto delle sanzioni e dello scontro, ci sono dialogo e cooperazione”, ha aggiunto Dmitriev su Telegram.

-Foto IPA Agency-

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