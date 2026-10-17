Egitto, dal 25 ottobre la nona Settimana del Cairo sull’acqua

IL CAIRO (EGITTO) (ITALPRESS) – Il ministro egiziano delle Risorse idriche e dell’Irrigazione, Hani Sewilam, ha esaminato i preparativi per la nona Settimana del Cairo sull’acqua, in programma dal 25 al 29 ottobre 2026 sotto il patrocinio del presidente Abdel Fattah al-Sisi, con il tema “L’acqua come catalizzatore di pace, prosperità condivisa e un pianeta sostenibile”. Lo riferisce una dichiarazione del ministero delle Risorse idriche e dell’Irrigazione.

La nota ha confermato la partecipazione di 20 ministri, quattro inviati speciali e 19 vice ministri o capi delegazione, oltre a rappresentanti di organizzazioni internazionali e regionali e istituzioni di ricerca. Il programma comprende 137 sessioni tecniche e scientifiche, con il coinvolgimento di organizzazioni come Fao, Unione europea, Unesco e Consiglio mondiale dell’acqua.

Tra i temi principali figurano la sicurezza idrica, il rafforzamento delle capacità in Africa e nel mondo arabo e la preparazione alla Conferenza delle Nazioni Unite sull’acqua del 2026. Parallelamente, il 26 e 27 ottobre si terrà la settima Conferenza araba sull’acqua, mentre dal 26 al 28 ottobre è prevista una manifestazione internazionale dedicata all’acqua, alle acque reflue, alle infrastrutture e all’energia.

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