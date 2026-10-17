ICE porta 218 imprese italiane al SIAL di Parigi

PARIGI (ITALPRESS) – Si è inaugurata oggi a Parigi, presso il centro espositivo Paris Nord Villepinte, l’edizione 2026 di SIAL Paris, il Salon International de l’Alimentation, alla presenza di Annie Genevard, Ministro francese dell’Agricoltura, dell’Agroalimentare e della Sovranità alimentare, e di rappresentanti dell’Ambasciata d’Italia in Francia.

La manifestazione, in programma fino al 21 ottobre, vede l’Italia confermarsi primo Paese per superficie espositiva, con circa 700 aziende presenti complessivamente al salone. Nell’ambito della partecipazione italiana, ICE Agenzia organizza una collettiva di 218 imprese distribuite nelle Hall 1, 5B e 7, su una superficie complessiva di circa 3.000 m².

La presenza italiana testimonia la centralità del settore agroalimentare per il Made in Italy e offre alle imprese un’importante occasione per presentare le proprie eccellenze agli operatori internazionali e sviluppare nuove relazioni commerciali con buyer, importatori e distributori. Il mercato francese occupa un posto di primo piano per il comparto. La Francia è infatti la seconda destinazione delle esportazioni agroalimentari italiane, dopo la Germania. Nel 2025, anno in cui l’export del settore ha superato i 72 miliardi di euro a livello mondiale, le importazioni francesi di prodotti agroalimentari dall’Italia hanno raggiunto 6,84 miliardi di euro, con un incremento del 4,78% rispetto al 2024.

Il trend positivo è proseguito nel primo semestre 2026: il valore delle importazioni francesi dall’Italia si è attestato a 3,35 miliardi di euro, in aumento del 2,3% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. La composizione di questi scambi restituisce la varietà della produzione italiana. Nei primi sei mesi del 2026 le importazioni francesi di formaggi italiani hanno raggiunto 563,7 milioni di euro (+1,8%), quelle di pasta 254,7 milioni (+0,4%) e quelle di prosciutti e salumi 107,4 milioni (+5%).

A SIAL, le imprese della collettiva daranno espressione a questa pluralità di filiere: la Hall 1 accoglierà le specialità gastronomiche, la Hall 5B i prodotti dolciari e la Hall 7 i prodotti lattiero-caseari. Per gli operatori sarà un’occasione di incontro diretto con aziende di diverse regioni, accomunate dall’attenzione alla qualità, all’origine dei prodotti e all’innovazione. La valorizzazione delle produzioni proseguirà attraverso un programma di dimostrazioni culinarie dal vivo. Nello spazio Live Demo dello StrEat Lab, nell’interpassaggio della Hall 6 della fiera, gli chef Matteo Pioppi e Justine Piluso prepareranno delle ricette tipiche con prodotti italiani e ne illustreranno le qualità e le modalità di uso. Matteo Pioppi sarà presente sabato 17 ottobre dalle 12.45 alle 13.15; Justine Piluso domenica 18 e lunedì 19 ottobre, nella stessa fascia oraria. Le dimostrazioni affiancheranno gli incontri professionali, mostrando i prodotti nel contesto della cucina e del consumo.

L’edizione 2026 si svolge in un anno significativo per ICE Agenzia, che celebra il centenario della propria attività a sostegno dell’internazionalizzazione delle imprese italiane. Sarà inoltre la prima edizione del SIAL successiva al riconoscimento, nel 2025, della cucina italiana come patrimonio culturale immateriale dell’umanità UNESCO. Un’attestazione che premia una pratica viva, fatta di saperi, gesti e tradizioni condivise: una ricchezza che le nostre aziende continuano a promuovere nel mondo attraverso l’eccellenza e la varietà delle loro produzioni.

Questi temi hanno già trovato una prima occasione di incontro a Parigi il 22 settembre, durante la serata organizzata da ICE Agenzia al Bulgari Hotel come appuntamento di apertura del percorso verso SIAL. I prodotti italiani sono stati al centro di un evento dedicato ai rapporti tra Italia e Francia nel settore agroalimentare, al centenario dell’Agenzia e al valore della cucina italiana riconosciuto dall’UNESCO. La partecipazione a SIAL Parigi darà seguito a questo dialogo, mettendo in contatto le imprese italiane con i professionisti del mercato francese e internazionale. A rafforzare la presenza istituzionale italiana al SIAL 2026 sarà anche la partecipazione del Presidente di ICE Agenzia, Matteo Zoppas, per incontrare le imprese italiane presenti e accompagnare le attività di promozione del Made in Italy agroalimentare.

La presenza del Presidente testimonia l’impegno di ICE Agenzia nel sostenere l’internazionalizzazione delle imprese e nel favorire nuove opportunità commerciali sui mercati esteri, in un appuntamento di riferimento per l’industria agroalimentare mondiale. Nel corso della manifestazione, il padiglione italiano accoglierà inoltre il Sottosegretario di Stato al Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste (MASAF), Luigi D’Eramo, a Parigi in occasione della Ministeriale Agricoltura.

La visita rappresenterà un’importante occasione di confronto con le imprese italiane presenti al SIAL e di valorizzazione della qualità e della competitività del sistema agroalimentare nazionale sui mercati internazionali. Il padiglione italiano ospiterà inoltre l’Ambasciatore della Lega Serie A, Fabio Cannavaro la cui presenza contribuirà a rafforzare il legame tra le eccellenze del Made in Italy, la promozione internazionale dell’immagine dell’Italia e i grandi ambasciatori dello sport italiano nel mondo.

Tra gli ospiti istituzionali attesi a Parigi è prevista, infine, la visita di Nicola Caputo, Inviato speciale del Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Antonio Tajani, per l’export e l’internazionalizzazione della filiera agroalimentare. La collettiva ICE al SIAL sarà organizzata su tre aree distinte: Hall 1, dedicata ai prodotti della gastronomia e fine foods (stand F045/F279), Hall 5B per i prodotti dolciari (P119) e Hall 7 per i prodotti lattiero-caseari (F198).

– Foto ICE Agenzia –

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