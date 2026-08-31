Trasporti: avanza la costruzione della ferrovia Cina-Kirghizistan-Uzbekistan (1)

BISHKEK (KIRGHIZISTAN) (XINHUA/ITALPRESS) – Una foto aerea scattata da un drone il 15 agosto 2026 mostra il cantiere del tunnel di Jalalabad in Kirghizistan, lungo la ferrovia Cina-Kirghizistan-Uzbekistan.

Questa ferrovia rappresenta un progetto di punta della Belt and Road Initiative, promosso personalmente dai capi di Stato dei tre Paesi. Il tracciato parte da Kashgar, situata nella Regione autonoma dello Xinjiang uiguro, nel nord-ovest della Cina, e attraversa il territorio montuoso del Kirghizistan per raggiungere l’Uzbekistan. È diventato un corridoio strategico a beneficio di tutti e tre i Paesi e dei loro popoli, contribuendo allo sviluppo economico e sociale regionale e svolgendo un ruolo significativo nel promuovere la connettività infrastrutturale, gli scambi economici e commerciali e lo sviluppo di alta qualità della Belt and Road.

-Foto Xinhua-

(ITALPRESS).