ROMA (ITALPRESS) – Una nave passeggeri ad alta velocità è naufragata al largo delle coste di Girne a Cipro. Secondo alcuni media locali, a bordo ci sarebbero state circa 270 persone. Per cause ancora da accertare l’imbarcazione ha iniziato a imbarcare acqua. Nelle operazioni di soccorso sarebbero stgate coinvolte altre compagnie di navi da crociera, nonché yacht privati e imbarcazioni passeggeri ancorate nel porto. Alcuni passeggeri sarebbero stati tratti in salvo, come riferito dal sindaco di Girne, Murat Senkul. Il ministro dei Lavori Pubblici e dei Trasporti della Repubblica Turca di Cipro del Nord, Erhan Arikli, ha confermato la notizia parlando a una tv locale. “Le squadre della Guardia Costiera e della Protezione Civile sono intervenute immediatamente. Purtroppo, la nave è attualmente capovolta. Sono in corso le operazioni di evacuazione di circa 260 passeggeri”, ha detto.

ALMENO 7 MORTI

E’ salito a 7 morti il bilancio dei morti a causa dell’affondamento del traghetto che si è capovolto al largo della costa di Girne a Cipro Nord. Lo ha reso noto il primo ministro dell’autoproclamata Repubblica turca di Cipro Nord, Unal Ustel. Sono invece 23 le persone che risultano ancora disperse, mentre 237 persone sono state tratte in salvo dai soccorritori.

-Foto di repertorio www.pexels.com-

(ITALPRESS).