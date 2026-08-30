ROMA (ITALPRESS) – Alcuni colpi d’arma da fuoco sarebbero stati esplosi nel corso di un rave party all’ippodromo di Schachen, nel canton Argovia in Svizzera. La segnalazione della sparatoria è giunta alla polizia cantonale di Argovia poco dopo le 2:30 del mattino. I vigili del fuoco hanno isolato un’ampia area. La polizia è ancora alla ricerca del responsabile e ha invitato la popolazione a tenersi lontana dall’area. Secondo le prime ricostruzioni il bilancio della sparatoria sarebbe di un morto e cinque feriti, alcuni dei quali in modo grave. L’area intorno all’ippodromo, alla piscina e al campo sportivo è stata transennata su vasta scala. La presenza delle forze dell’ordine è stata inoltre intensificata al di fuori di Aarau a scopo precauzionale.

(ITALPRESS).

-Foto: pagina Facebook Aarauer rave-

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