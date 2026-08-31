Cina: visitatori internazionali scoprono la medicina tradizionale a Sanya (1)

SANYA (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Un medico (secondo da destra) fornisce indicazioni a studenti internazionali sui trattamenti di medicina tradizionale cinese (MTC) presso l’Ospedale di medicina tradizionale cinese di Sanya, nella provincia meridionale cinese dell’Hainan, il 26 agosto 2026.

Negli ultimi anni, grazie alle politiche del Porto di libero scambio dell’Hainan, un numero crescente di visitatori internazionali si è recato all’Ospedale di medicina tradizionale cinese di Sanya e al suo affiliato Sanatorio internazionale dell’amicizia di Sanya per la medicina tradizionale cinese, per apprendere tecniche della MTC e sperimentarne i trattamenti. Trattandosi di una delle prime basi nazionali cinesi per l’esportazione di servizi di MTC, l’ospedale e il sanatorio affiliato offrono trattamenti di medicina tradizionale cinese come agopuntura, massaggio tuina e manipolazioni ossee, oltre a fornire programmi internazionali di formazione sulla MTC. Nella prima metà del 2026 hanno accolto oltre 8.000 visitatori internazionali. Nel frattempo, i servizi di medicina tradizionale cinese di Sanya si stanno espandendo all’estero, con operatori che forniscono trattamenti e formazione in Paesi tra cui Kazakistan, Francia, Canada e Capo Verde. La MTC sta diventando un elemento distintivo di collegamento tra Sanya e il mondo.

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