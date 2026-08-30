ROMA (ITALPRESS) – E’ salito a 734 il bilancio delle vittime a causa della frana che ha provocato la devastante inondazione a Rasuwa tra cui 13 a Rasuwa, 52 a Nuwakot, 50 a Dhading, 259 a Chitwan, 58 a Gorkha, 36 a Tanahun, 184 a Nawalparasi Est e 82 a Nawalparasi Ovest. La polizia si sta adoperando per mettere in salvo le famiglie a rischio di alluvione in vari distretti, per svolgere le necessarie operazioni di soccorso e ricerca in coordinamento e collaborazione con diverse agenzie e con la popolazione locale, e per rimuovere i blocchi stradali in diverse località. Intanto una nuova frana individuata a valle della diga naturale formatasi dopo la devastante alluvione al confine tra Nepal e Cina, sta provocando un ulteriore accumulo di acqua. Le autorità hanno ordinato il trasferimento in una zona sicura delle squadre di soccorso impegnate nei pressi del valico di Gyirong. Il ministero cinese per la Gestione delle emergenze ha riferito che i droni di sorveglianza hanno individuato nella notte una frana su un pendio situato circa 2,8 chilometri a valle della precedente diga naturale.

(ITALPRESS).

-Foto: Ipa Agency-

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