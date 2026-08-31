Xi: grandi progetti come ferrovia Cina-Kirghizistan-Uzbekistan in costante progresso

BISHKEK (KIRGHIZISTAN) (XINHUA/ITALPRESS) – Oggi il presidente cinese Xi Jinping ha affermato che negli ultimi anni i principali progetti di cooperazione con il Kirghizistan, tra cui la ferrovia Cina-Kirghizistan-Uzbekistan, hanno registrato progressi costanti, fornendo un sostegno efficace allo sviluppo di entrambi i Paesi, portando benefici alle loro popolazioni e promuovendo la pace, la stabilità e la prosperità nella regione.

Nel suo discorso di apertura in occasione dell’incontro con il presidente kirghiso Sadyr Japarov, Xi ha affermato che negli ultimi anni, sotto la loro guida, le relazioni bilaterali hanno compiuto un balzo in avanti, con una cooperazione fiorente in tutti i settori.

(ITALPRESS).