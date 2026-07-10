Trump “L’Iran vuole continuare i colloqui, ma il cessate il fuoco è finito”

WASHINGTON (STATI UNITI) (ITALPRESS) – “La tregua con l’Iran “è finita”. Lo ha dichiarato il presidente degli Stati Uniti Donald Trump in un messaggio pubblicato sulla sua piattaforma Truth Social, spiegando che Teheran avrebbe chiesto a Washington di proseguire i colloqui, ma che gli Stati Uniti avrebbero chiarito la propria posizione.

“La Repubblica islamica dell’Iran ci ha chiesto di continuare i colloqui. Abbiamo accettato di farlo, ma gli Stati Uniti hanno dichiarato loro, senza mezzi termini, che il cessate il fuoco è finito”, ha scritto Trump nel post. Il presidente americano non ha fornito ulteriori dettagli sulle modalità o sui contenuti dei contatti con la controparte iraniana, ma il messaggio lascia intendere un nuovo irrigidimento della posizione di Washington dopo una fase caratterizzata da tentativi di dialogo e pause nelle ostilità.

Le parole di Trump arrivano in un momento di forte tensione tra Stati Uniti e Iran, con il rischio di una nuova escalation regionale. La Casa Bianca continua a mantenere una linea dura nei confronti di Teheran, chiedendo garanzie sul rispetto degli accordi e sulla cessazione di attività considerate destabilizzanti. Il leader statunitense ha chiuso il suo messaggio con un ringraziamento ai cittadini americani per l’attenzione sulla vicenda, senza però chiarire quali saranno i prossimi passi dell’amministrazione.

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