Quattro cadaveri carbonizzati ritrovati in un’auto nel Cosentino

COSENZA (ITALPRESS) – Quattro cadaveri carbonizzati sono stati trovati in un’auto lungo la statale 106 ad Amendolara, in provincia di Cosenza. Si tratterebbe di 4 migranti. Sul posto i Vigili del Fuoco, intervenuti per spegnere il rogo dell’auto e le forze dell’ordine.

– foto di repertorio IPA Agency –

(ITALPRESS).

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