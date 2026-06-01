Quattro cadaveri carbonizzati ritrovati in un’auto nel Cosentino

COSENZA (ITALPRESS) – Quattro cadaveri carbonizzati sono stati trovati in un’auto lungo la statale 106 ad Amendolara, in provincia di Cosenza. Si tratterebbe di 4 migranti. Sul posto i Vigili del Fuoco, intervenuti per spegnere il rogo dell’auto e le forze dell’ordine.
– foto di repertorio IPA Agency –
(ITALPRESS).
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