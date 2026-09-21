MADRID (SPAGNA) (XINHUA/ITALPRESS) – Alcuni visitatori osservano il panda gigante Jin Xi mentre mangia la sua torta di compleanno allo zoo di Madrid, in Spagna, il 19 settembre 2026. La festa per il sesto compleanno della coppia di panda giganti Jin Xi e Zhu Yu si è tenuta allo zoo.
-Foto Xinhua-
(ITALPRESS).
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