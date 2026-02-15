MADRID (SPAGNA) (XINHUA/ITALPRESS) – Il panda gigante Jin Xi gusta una sorpresa di Capodanno allo Zoo di Madrid, in Spagna, il 14 febbraio 2026. Lo Zoo di Madrid ha organizzato celebrazioni per il Capodanno cinese, con esibizioni della danza del leone, spettacoli di teatro delle ombre cinese e laboratori di calligrafia.
-Foto Xinhua-
(ITALPRESS).
