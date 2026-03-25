Onu, Guterres nomina Arnault come inviato speciale in Medio Oriente

di Stefano Vaccara

NEW YORK (STATI UNITI) (ITALPRESS) – Eppur si smuove. Dopo settimane in cui il conflitto in Medio Oriente ha relegato le Nazioni Unite ai margini, il segretario generale António Guterres prova a rientrare in partita con la nomina del francese Jean Arnault come suo inviato personale per la crisi.

L’annuncio è arrivato oggi allo stakeout del Consiglio di Sicurezza, con toni insolitamente netti. Guterres ha ammesso che, a oltre tre settimane dall’inizio della guerra, la situazione è ormai “fuori controllo”, con il rischio di un’escalation regionale e di un impatto economico globale sempre più pesante.

“È tempo di smettere di salire la scala dell’escalation e tornare a quella della diplomazia”, ha detto il segretario generale, annunciando contestualmente la scelta di Arnault per guidare gli sforzi Onu sul conflitto e le sue conseguenze.

Diplomatico con oltre trent’anni di esperienza, Arnault ha già ricoperto incarichi chiave in Afghanistan, Colombia e Bolivia, ed è considerato un mediatore esperto in contesti ad alta complessità. Nel suo intervento, Guterres ha lanciato messaggi diretti a tutti gli attori coinvolti: agli Stati Uniti e a Israele ha chiesto di fermare la guerra, all’Iran di cessare gli attacchi ai Paesi vicini. Ha inoltre avvertito che il blocco dello Stretto di Hormuz sta già colpendo i flussi globali di energia e fertilizzanti, aggravando le tensioni economiche.

Dalla crisi umanitaria in espansione alla volatilità dei mercati, il segretario generale ha delineato un quadro sempre più critico, ribadendo che “la guerra non è la risposta” e che la via d’uscita resta quella diplomatica. La nomina di Arnault segna così un tentativo, finora mancato, di riportare l’Onu ad avere un ruolo nella gestione della crisi. Resta da capire se, oltre al segnale politico, ci saranno margini reali per incidere su un conflitto finora guidato solo dalle potenze che lo hanno scatenato.

-Foto IPA Agency-

(ITALPRESS).