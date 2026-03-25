Stellantis. Heritage Hub apre al pubblico tutti i giorni

TORINO (ITALPRESS) – Heritage Hub amplia l’accesso al pubblico con una nuova organizzazione delle visite che prevede l’apertura tutti i giorni (lunedì chiuso) con biglietto acquistabile online al seguente link e la possibilità di scegliere tra visita autonoma nei giorni feriali e visite guidate nel fine settimana.



Dal martedì al giovedì i visitatori possono accedere liberamente, previo acquisto online del ticket d’ingresso, agli spazi espositivi dalle 10:00 alle 12:00 e dalle 14:00 alle 16:00, organizzando in piena autonomia il proprio percorso. Il venerdì e nel weekend, l’esperienza si arricchisce con visite guidate a orario fisso, che vedono accompagnatori esperti raccontare aneddoti e approfondimenti tecnici sui modelli in mostra.

L’esposizione ripercorre oltre 120 anni di innovazione e stile Made in Italy, attraverso la collezione aziendale con oltre 300 vetture storiche e prototipi dei marchi italiani del Gruppo, tra cui 64 modelli particolarmente rappresentativi suddivisi in otto aree tematiche, e un’area dedicata ai motori più famosi della produzione nazionale.

Il percorso di visita offre quindi un’esperienza immersiva tra storia industriale, design dell’automobile con particolare focus all’area torinese e cultura dell’automobile, con la possibilità di fotografare liberamente le vetture esposte e scoprire la storica Officina 81 che le ospita, ubicata all’interno di Mirafiori e che è stata oggetto di un accurato intervento di restauro conservativo.

foto: ufficio stampa Stellantis

(ITALPRESS).