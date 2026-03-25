L’inviato Usa Boulos a colloquio con il ministro degli esteri egiziano

IL CAIRO (EGITTO) (ITALPRESS) – L’inviato degli Stati Uniti per i Paesi arabi e africani, Massad Boulos, ha espresso apprezzamento per il ruolo svolto dall’Egitto negli sforzi di de-escalation e nel rafforzamento della stabilità regionale. Nel corso di un colloquio telefonico con il ministro degli Esteri egiziano, Badr Abdel Aaty, le parti hanno discusso i più recenti sviluppi regionali, nel quadro del coordinamento continuo tra Il Cairo e Washington. Secondo quanto riferito dal ministero degli Esteri egiziano, Boulos ha trasmesso i saluti del presidente Donald Trump all’omologo Abdel Fattah al Sisi, lodandone il ruolo attivo nella promozione del dialogo, in particolare in relazione al dossier iraniano, e negli sforzi di mediazione per contenere le tensioni. Le parti hanno anche affrontato la situazione in Sudan, sottolineando l’importanza di una tregua umanitaria come base per un cessate il fuoco e l’avvio di un processo politico inclusivo, nel pieno rispetto dell’unità e della sovranità del Paese.

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