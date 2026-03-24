Malta, il premier Abela discute di digitale e connettività con i rappresentanti dell’Ue

LA VALLETTA (MALTA) (ITALPRESS/MNA) – Il primo ministro maltese, Robert Abela, ha sottolineato le priorità di Malta nella trasformazione digitale e nella connettività europea durante un incontro con la vicepresidente esecutiva della Commissione europea Henna Virkkunen.

I colloqui, tenutisi presso l’Auberge de Castille, si sono concentrati sulla necessità di garantire che la transizione digitale dell’Unione europea vada a beneficio di tutti gli Stati membri, comprese le nazioni più piccole come Malta.

Abela ha evidenziato l’importanza di un Mercato unico equo e inclusivo, sottolineando che il cambiamento digitale deve funzionare “per tutti” all’interno dell’Unione. Ha inoltre richiamato l’attenzione sulla necessità di una forte connettività europea, in particolare alla luce delle sfide internazionali in corso nel settore energetico.

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(ITALPRESS).