Katy Perry sarà la protagonista dell’Isle of MTV Malta 2026

LA VALLETTA (MALTA) (ITALPRESS/MNA) – La pop star americana Katy Perry sarà la protagonista dell’edizione di quest’anno dell’Isle of MTV Malta, secondo quanto hanno confermato gli organizzatori. L’evento annuale all’aperto, solitamente in programma a luglio a Floriana, resta uno dei principali appuntamenti musicali di Malta, richiamando ogni anno un pubblico internazionale.

L’annuncio segue le recenti dichiarazioni del ministro del Turismo Ian Borg, che aveva anticipato come l’edizione 2026 potesse ospitare “forse la più grande protagonista principale di sempre”. Perry, artista di fama mondiale, ha segnato la storia delle classifiche con cinque singoli al primo posto della Billboard Hot 100, consolidando il suo status tra le figure più influenti del pop. Gli organizzatori affermano che la sua partecipazione contribuirà a elevare ulteriormente il profilo del festival, proseguendo la tradizione di ingaggiare grandi nomi della musica internazionale. Dal suo lancio nel 2007, l’Isle of MTV Malta ha ospitato numerosi artisti di primo piano, tra cui Lady Gaga, Snoop Dogg, David Guetta e Jason Derulo.

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