Malta sollecita un’azione dell’Unione Europea sui rischi marittimi nel Mediterraneo

LA VALLETTA (MALTA) (ITALPRESS/MNA) – Malta si è unita ad altri quattro Stati membri dell’UE del Mediterraneo nel chiedere alla Commissione europea un ruolo più incisivo nella gestione delle minacce alla sicurezza marittima nella regione.

Intervenendo in Parlamento dopo un vertice del Consiglio europeo, il primo ministro Robert Abela ha evidenziato le preoccupazioni per la petroliera russa Arctic Metagaz, ancora alla deriva nel Mediterraneo.

Abela ha dichiarato che il gruppo MED5 – che comprende Malta, Italia, Grecia, Cipro e Spagna – ha inviato una lettera alla presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen, chiedendo l’attivazione dei meccanismi esistenti dell’UE e la creazione di nuovi strumenti per rispondere rapidamente a simili incidenti.

Ha avvertito che la situazione comporta gravi rischi per la sicurezza nel Mediterraneo, inclusa la possibilità di danni ambientali a lungo termine. Il primo ministro ha inoltre riferito al Parlamento che i leader europei hanno discusso di una crisi energetica globale in peggioramento, definendola la più grave degli ultimi decenni.

Infine, Abela ha sottolineato la crescente preoccupazione in Europa per un possibile aumento della migrazione irregolare legata all’escalation del conflitto in Medio Oriente.

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(ITALPRESS).