ALGERI (ALGERIA) (ITALPRESS) – “Questa è la mia seconda visita ufficiale in Algeria in poco meno di quattro anni. Venni la prima volta il 22 e 23 gennaio del 2023, cioè appena tre mesi dopo il mio insediamento da presidente del Consiglio, per quella che era la prima missione bilaterale in un Paese del Nord Africa, e questo credo chiarisca senza timore di smentita quanto consideriamo fondamentale il nostro rapporto con l’Algeria“. Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, nel corso delle dichiarazioni congiunte alla stampa ad Algeri con il presidente algerino, Abdelmadjid Tebboune.

“L’Algeria rappresenta per l’Italia un partner di assoluto rilievo strategico. Soprattutto in un tempo come questo nel quale l’instabilità è crescente e le certezze diminuiscono, il rapporto tra l’Italia e l’Algeria rimane una delle straordinarie certezze sulle quali poter contare, perché è un’amicizia antica, profonda. L’Italia e l’Algeria si sono date una mano tante volte e ognuna c’è stata per l’altra sempre nel momento del bisogno”. “In questi anni insieme al presidente Tebboune abbiamo lavorato per rendere l’amicizia tra i nostri due Paesi ancora più forte. Penso di poter dire oggi che il rapporto tra le nostre nazioni non è mai stato così solido e così proficuo. Sono convinta che la cooperazione tra l’Italia e l’Algeria possa rappresentare sempre di più un modello da seguire”.

“Questa visita ci ha permesso di esaminare lo stato delle relazioni bilaterali. Abbiamo espresso insieme la nostra soddisfazione per i notevoli progressi compiuti nel percorso di cooperazione bilaterale negli ultimi anni”. Lo ha detto il presidente della Repubblica algerina Abdelmadjid Tebboune, nel corso delle dichiarazioni congiunte alla stampa insieme al presidente del Consiglio italiano Giorgia Meloni, al termine del loro colloquio ufficiale alla Presidenza della Repubblica ad Algeri. “Abbiamo confermato il carattere strategico della nostra partnership multidimensionale, in particolare nel settore energetico. In questo contesto, vorrei sottolineare l’impegno dell’Algeria nel rispettare i suoi obblighi in quanto partner strategico e affidabile per l’Italia e per l’Europa, soprattutto di fronte alle sfide legate alla sicurezza degli approvvigionamenti e alla stabilità dei mercati internazionali del petrolio e del gas”, ha aggiunto Tebboune, che ha rinnovato inoltre “il nostro impegno ad approfondire e ampliare la cooperazione nei settori delle tecnologie moderne, delle start-up, della formazione, della ricerca scientifica, delle energie rinnovabili, dell’idrogeno verde, dell’agricoltura innovativa e della sicurezza alimentare”.

“In questa direzione, e nell’ambito del ‘Piano Mattei’ per il continente africano, mi compiaccio del ritmo accelerato con cui stanno avanzando i due progetti congiunti inseriti in questo piano: il progetto di produzione di cereali e legumi nella wilaya di Timimoun e la creazione del Centro di Eccellenza Algerino-Italiano ‘Enrico Mattei con dimensione africana’ per la formazione, la ricerca e l’innovazione nel settore agricolo”.

Il presidente algerino ha aggiunto che “in questa occasione abbiamo concordato di accelerare le procedure per la costituzione della Camera di Commercio Algerino-Italiana, che consentirà agli operatori economici di sfruttare le potenzialità e le opportunità offerte dai nostri due Paesi. Abbiamo inoltre sottolineato l’importanza di rafforzare la cooperazione nei settori culturale, scientifico e umanitario, al fine di consolidare i ponti di comunicazione e di avvicinamento tra i popoli algerino e italiano”.

“Da parte nostra abbiamo accolto con favore gli sforzi che Algeria e Italia stanno compiendo per rafforzare il coordinamento nella lotta all’immigrazione irregolare, al traffico di esseri umani, al terrorismo, alla criminalità transfrontaliera e alle varie questioni di sicurezza nello spazio mediterraneo”.

GUERRA IRAN-USA, MELONI “L’ITALIA LAVORA PER LA STABILITA'”

“Chiaramente credo che l’ipotesi di colloquio in corso tra Stati Uniti e Iran costituirebbe un’ottima notizia. L’Italia sosterrà e intende sostenere anche grazie alla solida rete di relazioni che ha con le nazioni del Golfo ogni iniziativa che possa riportare stabilità nell’area”. Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, nel corso delle dichiarazioni congiunte alla stampa ad Algeri con il presidente della Repubblica di Algeria, Abdelmadjid Tebboune. “Abbiamo condiviso la preoccupazione per l’escalation militare in Libano, che deve dal nostro punto di vista cessare immediatamente, per una situazione a Gaza che rimane estremamente difficile per la popolazione civile, soprattutto sotto il profilo umanitario, e sul lavoro complesso che la comunità internazionale deve continuare a fare per stabilizzare la regione e per arrivare alla soluzione dei due Stati”, ha proseguito Meloni.

MELONI SULL’UCRAINA “MASSIMO IMPEGNO PER PACE GIUSTA E DURATURA”

“Abbiamo avuto anche uno scambio di vedute sugli altri grandi scenari con i quali ci confrontiamo. Penso al conflitto in Ucraina, che purtroppo entra nel suo quinto anno. Per quello che ci riguarda, continuiamo a ribadire il nostro massimo impegno per arrivare a una pace giusta e duratura e restituire al popolo ucraino un futuro di prosperità“. Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, nel corso delle dichiarazioni congiunte alla stampa ad Algeri con il presidente della Repubblica di Algeria, Abdelmadjid Tebboune.

-Foto Palazzo Chigi-

(ITALPRESS).