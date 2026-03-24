Sfonda la porta e accoltella i vicini, arrestato un 40enne nel Napoletano

NAPOLI (ITALPRESS) – Gli agenti della Polizia di Stato hanno arrestato un 40enne di Torre Annunziata per tentato omicidio. Il giovane dovrà rispondere anche di violazione di domicilio.

I poliziotti sono intervenuti in Corso Vittorio Emanuele III, a Torre Annunziata, in seguito alla segnalazione di una lite condominiale con persone ferite. Giunti sul posto, hanno constatato la presenza di una donna e di suo figlio che presentavano ferite d’arma da taglio.

Da una prima ricostruzione, gli agenti hanno accertato che le vittime, poi trasportate all’ospedale di Castellammare di Stabia, erano state poco prima aggredite dal vicino di casa.

L’uomo, armato di due coltelli, dopo essersi introdotto all’interno dell’appartamento sfondando la porta, avrebbe cominciato a colpire con fendenti dapprima la donna e successivamente il figlio minore.

I poliziotti hanno raggiunto il 40enne all’interno del proprio appartamento trovandolo in possesso di due coltelli a molla ed uno a serramanico. L’uomo è stato arrestato.

-Foto di repertorio Polizia di Stato-

(ITALPRESS).