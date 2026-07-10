Premio Ischia, nella prima giornata panel USA-UE e la consegna dei riconoscimenti per la comunicazione istituzionale

ISCHIA (ITALPRESS) – La giornata di apertura del premio Ischia di Giornalismo ha visto in apertura il panel USA ed Europa 2026: sfide e opportunità nel nuovo ordine mondiale. Nel pomeriggio Paolo Iammatteo, Responsabile Comunicazione di Poste Italiane e Silvia Grassi, Direttore dell’Ufficio stampa del CSM, hanno ricevuto il Premio Ischia “Comunicatori dell’anno” consegnatogli da Riccardo Capecchi presidente di Fondazione Lottomatica. Il riconoscimento è rivolto ai professionisti della comunicazione che abbiano saputo sostenere e implementare la reputazione delle organizzazioni pubbliche e delle istituzioni in generale.

Ad aprire i due giorni di dibattito il panel: “USA ed Europa 2026: sfide e opportunità nel nuovo ordine mondiale”, che ha visto la partecipazione di Giampiero Massolo, Presidente del Premio Ischia, Clare Margetson, Network Editor del Guardian,Sevgil Musayeva Direttrice di Ukrainska Pravda, Ihor Brusylo, Ambasciatore dell’Ucraina in Italia, moderati da Fabio Tamburini Direttore de Il Sole 24 Ore.

“L’Europa da sola non può contrastare la Russia – ha spiegato l’ambasciatore Giampiero Massolo -. C’è bisogno dell’America”. Sulla stessa lunghezza d’onda si è espresso Ihor Brusylo, Ambasciatore dell’Ucraina in Italia. Sevgil Musayeva, Direttrice di Ukrainska Pravda ha posto l’accento su come i missili balistici russi abbiano ancora parti di aziende occidentali: “Dobbiamo fermare questo flusso ed è anche molto chiaro che la Russia ha avuto sostegno dalla Cina, con componenti costruiscono droni a basso costo, senza la Cina la Russia avrebbe problemi a utilizzare i droni”.

Nel panel dedicato alla presentazione dei risultati dell’indagine a cura di Ipsos-Doxa su “L’informazione in Italia: una ricerca sul pubblico”, a cui hanno preso parte Claudia D’Ippolito Senior Researcher Ipsos-Doxa, Roberto Napoletano, direttore de Il Messaggero, Stefania Battistini, inviata speciale TG1, Flavia Giacobbe, direttrice Formiche.net, moderati da Stefano Polli, segretario generale della Fondazione Premio Ischia, è emerso come una persona su due (51%) considera difficile accedere oggi a un’informazione di qualità in Italia. Le piattaforme che stanno sostituendo i media legacy non godono della stessa fiducia, mentre al contempo anche la professione giornalistica presenta un’immagine sociale appannata.

La disinformazione rappresenta una preoccupazione diffusa: il 48% della popolazione dichiara di essere caduto vittima di fake news almeno qualche volta. Tra i giovani emerge intanto la pratica di utilizzare l’AI generativa come strumento di verifica.

Sabato 11 Luglio ore 17:00 si riparte con un dibattito su “Giovani attivisti digitali: come comunicano gli scenari di Guerra” con Francesco Dalmazio Casini Giornalista e reporter, vincitore del Premio Unipol New Ways of Journalism, Fernando Vacarini Responsabile Media Relations Gruppo Unipol, Direttore Responsabile Changes. Modera Bianca Arrighini, CEO e Co-founder di Factanza Medi.

A seguire “L’America’s Cup a Napoli: vento di sfide e progetti” a cui parteciperanno Vincenzo Maraio Assessore al Turismo della Regione Campania, Gaetano Manfredi Sindaco della Città di Napoli e della Città Metropolitana, Franco Bragagna Giornalista sportivo e vincitore del Premio Ischia, Beniamino Quintieri Presidente dell’Istituto per il Credito Sportivo e Culturale, Sabrina Bono, Capo di Gabinetto del Ministro per lo Sport e i Giovani. Modera: Vincenzo Di Vincenzo Direttore de “Il Mattino”.

La serata di consegna dei Premi si svolgerà in piazza Restituta a Lacco Ameno alle ore 21, sarà presentata dal giornalista Alessio Lasta, inviato di Rai 3, e vedrà l’esibizione di Peppe Servillo Voce solista e Solis String Quartet. La manifestazione è realizzata con il contributo della Regione Campania, Assessorato alla Cultura, il supporto istituzionale dall’Istituto per il Credito Sportivo e Culturale, il patrocinio della Fondazione Lottomatica, del Comune di Lacco Ameno d’Ischia, e della SIAE, la partecipazione di Eni in qualità di Main Sponsor, Unipol group, Mundys spa, Menarini Group spa, A2A spa. Media Partner della manifestazione sono Skytg24, Italpress e Data Stampa.

– Foto ufficio stampa Premio Ischia –

(ITALPRESS).