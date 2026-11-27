PADOVA (ITALPRESS) – le Fiamme Gialle del Comando Provinciale di Padova hanno sequestrato, presso un grossista con sede operativa nel padovano, 1,2 milioni di articoli recanti noti marchi contraffatti e riportanti anche la falsa indicazione di conformità “CE”, nonché 121.000 software privi di licenze d’uso. Il titolare dell’impresa di distribuzione è stato denunciato alla Procura della Repubblica di Padova.

Il sequestro, convalidato dall’Autorità Giudiziaria, è giunto al termine di un monitoraggio di alcuni operatori commerciali che ha permesso di restringere gli accertamenti su uno specifico rivenditore con sede legale a Prato e unità locale nella zona industriale di Padova, già noto per aver commercializzato nel 2024 prodotti contraffatti. Il valore commerciale del rilevante sequestro è stato determinato in circa 3 milioni di euro.

– Foto GDF –

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