PADOVA (ITALPRESS) – La Polizia di Stato, al termine di un’articolata attività di indagine, ha tratto in arresto un soggetto ritenuto responsabile della detenzione di un ingente quantitativo di materiale pedopornografico. L’indagine è stata avviata dalla Sezione Operativa per la Sicurezza Cibernetica di Padova, in raccordo con la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Venezia e con il coordinamento del Centro Nazionale per il Contrasto della Pedopornografia Online (C.N.C.P.O.), a seguito di una segnalazione nell’ambito degli scambi info-operativi con gli Organismi internazionali preposti alla tutela delle minori vittime di abuso.

Attraverso una complessa attività di analisi informatica, che ha richiesto l’esame dei dati di connessione, l’incrocio delle informazioni relative alle utenze telefoniche associate agli account e l’impiego di avanzate tecniche di ricerca in rete, gli investigatori della Polizia Postale sono riusciti a ricostruire le tracce digitali e a risalire all’identità del presunto utilizzatore dei profili. Gli elementi raccolti nel corso delle indagini hanno trovato ulteriori riscontri durante la perquisizione informatica disposta dalla Procura della Repubblica di Venezia. L’esame dei dispositivi elettronici e degli account riconducibili all’indagato ha portato al rinvenimento e al sequestro di oltre 15mila file tra immagini e video di natura pedopornografica. Il materiale, che ritraeva bambini di età compresa prevalentemente tra i 2 e i 10 anni coinvolti in gravi episodi di abuso sessuale, risultava conservato e condiviso anche attraverso applicazioni di messaggistica istantanea e servizi di archiviazione cloud.

– foto di repertorio ufficio stampa Polizia Postale –

(ITALPRESS).