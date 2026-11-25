VENEZIA (ITALPRESS) – La Regione del Veneto mette a disposizione 576 mila euro per sostenere dieci Comuni nella rimozione e nello smaltimento di rifiuti abbandonati. Gli interventi riguardano argini, aree pubbliche e private, capannoni e, in alcuni casi, materiali contenenti amianto. Le risorse coprono integralmente i contributi previsti per nove amministrazioni, per complessivi 532.205 euro, e consentono di finanziare in parte l’intervento del Comune di Rovigo, con 43.795 euro.

“Guardando all’intero Veneto, ripulire un tratto di argine o rimuovere dell’amianto da un capannone può sembrare un intervento di piccola portata. Per chi abita lì significa risolvere un problema con cui fa i conti ogni giorno e che, in alcuni casi, si trascina da tempo – dichiara l’assessore regionale all’Ambiente Elisa Venturini -. Sono i Comuni a raccogliere le segnalazioni, a organizzare la rimozione e a sostenere i costi dello smaltimento, spesso con risorse di bilancio limitate. Il contributo regionale serve a metterli nelle condizioni di intervenire e dare una risposta concreta ai cittadini”.

Il bando prevedeva un contributo massimo di 80 mila euro per intervento. Raggiungono questo importo Barbona, Cadoneghe, Cartigliano e Chioggia, mentre a Loreo sono destinati 78.080 euro. Al bando regionale, rivolto alle amministrazioni comunali, sono arrivate 35 domande, di cui 30 ammissibili. La graduatoria è stata pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione. Le risorse attualmente disponibili consentono di finanziare le prime dieci amministrazioni, con un contributo parziale per la decima.

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